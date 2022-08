Hulu's (Disney's streamingdienst) serie over Mike Tyson - niet te verwarren met Jamie Foxx's vertelling waar we al sinds 2015 op wachten - daar is nogal wat om te doen. Mike noemde de serie vorig jaar tijdens Disney's aankondiging al een "tone-deaf cultural misappropriation of my life story". Volgens Disney gebruikte de productie een ongeautoriseerde biografie van Mike's leven gebruikte omdat "his life rights were already taken." Mike weerspreekt dat deze week en noemt die bewering "a flat out lie. My life rights option expired years ago."

Maar vervolgens wordt-ie echt boos en verwordt het tot een Malcom X vs Liberals-achtige rassenkwestie: "Hulu nor any of their supercilious team ever tried to engage in any negotiations with this Black man. In their eyes I am still just a n*****r on the auction block ready to be sold for their profit without any regard for my worth or my family. They say this story is an exploration of a Black man. It's more like an exploitation of a Black man. Hulu thinks their tracks are covered by hiring Black sacrificial lambs to play the part as front men for their backdoor robbery is appalling. I will always remember this blatant disregard of my dignity."

Nog even los van dat alles voelt het acteerwerk in de bovenstaande trailer ondermaats, en als je een legende die nog steeds leeft probeert te imiteren is het hit or miss. Al z'n KO's, Jamie Foxx's briljante imitatie, al Tysons 46 KO's en een prachtige docu uit 2017 die elke geacteerde serie eigenlijk overbodig maakt, na de breek.

Nog een statement vandaag

Top 10 KO's

Maar we wachten al sinds 2015 op Jamie Foxx's Mike Tyson film

Alle 46 KO's van z'n 50 overwinningen

Deze prachtdocu uit 2017 maakt elke serie eigenlijk overbodig