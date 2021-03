Francis Ngannou. Van kinderarbeider in de zandmijnen van Kameroen, tot bootvluchteling in Calais, naar UFC heavyweight champion of the world. Movie. Prachtige Rogan-podcast over z'n verhaal na de breek. Maar goed, Francis Ngannou dus (wiki, highlights). Beëindigde ONZE Overeem met deze uppercut uit de hel, en verloor daarna zijn eerste titelgevecht tegen toenmalig kampioen Stipe Miocic per unaniem jurybesluit. Nou, dáár kwam hij gisteravond dus op terug met bovenstaande KO na 52 seconden van de tweede ronde. Lights out. Highlighs van het hele gevecht en ondoenlijk fijn post fight interview met Rogan, na de breek.

beng

Post fight prachtigheid

"Francis Ngannou Details Working in Sand mines at Age 10"

Highlights hele gevecht