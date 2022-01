Francis Ngannou, 1,93m, 116,6 kilo, van kinderarbeider in Kameroen naar dakloos in Parijs tot undisputed UFC Heavy Weight Champion of the world. Kende u natuurlijk al uit dit en dit topic. Z'n tegenstander van Cyril Gane was nog niet opgenomen in de GS hall of fame, maar we hielden hem al een tijdje met plezier in de gaten terwijl hij zich in slechts drie jaar ongeslagen opwerkte tot interim [Ngannou was met sabbatical] UFC zwaargewicht kampioen - zie z'n spoor van vernieling hier. Ook Frans (is er geboren, wiki) 1,93m, 'slechts' 112 kilo en volgens het wereldje de meest technische, meest vloeiende striker in z'n gewichtsklasse.

Leuk weetje natuurlijk; de twee waren in het verleden trainings- en sparringpartners in dezelfde Franse gym MMA Factory - zie docuutje hier. Enfin, zoals ze dat daar zeggen. Francis won na vijf rondes per unanieme jurybeslissing en niemand lijkt die uitkomst te betwisten. Francis verraste de wereld met een take down en ground game die we nog niet eerder van hem gezien hadden en heroverde zijn undisputed titel. Maar Cyril draait pas drie jaar mee en heeft ongetwijfeld nog heel veel groei voor zich liggen, net als Francis een aantal jaar terug.

Kortom, dit is waarschijnlijk niet de laatste keer dat de twee elkaar treffen voor een wereldtitel. Veel meer beeld, na de breek.

UFC in shock. Ngannou start eigen luchtvaartmaatschappij, is ineens worstelaar

Uitwisselingen

Ronde 5

Post fight met Francis

Post fight met Cyril

