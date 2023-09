Nieuwe kabinetsval, dezelfde poppetjes. Na de vorige geklapte regering speelde toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen zich in de kijker door voor het einde van de demissionaire periode de handdoek in de ring te gooien en haar speciale plekje in hel te reserveren door zich om te scholen tot lobbyist. Iets dat kortstondig voor de nodige ophef zorgde, maar dat werd vervolgens snel en vakkundig weggelachen door opperbaas Rutte. Nu twee jaar later wurmt ze zich weer in de spotlight na het voortijdige einde van een kabinet, maar dan als onderdeel van de eindeloze lobbyistenpolonaise die momenteel door de media waggelt. Op 12 september bepaalt de Tweede Kamer welke onderwerpen controversieel worden verklaard en voor die tijd probeert werkelijk iedereen nog even hun eigen WC-Eend aan te prijzen. Het is een eindeloze rij aan zielloze zakkenvullers die willen benadrukken dat hun sector echt het allerbelangrijkste is en de wereld vergaat als de demissionaire bewindvoerders niet mogen doorregeren op hun specifieke hoekje van de samenleving. En dus jankt onze Cora de T. vol over een overvol stroomnet en bedrijven die hun geld daarom over de grens dreigen uit te geven. Kort samengevat: we kunnen de economie wel weggooien als we niet direct een paar miljard euro in de energiesector investeren, zo claimt de energiesector. Zo, die heeft haar 2,5 ton voor 2,5 dagen werken weer verdiend. Lekker gewerkt Cora, we zien je wel weer bij het volgende gevallen kabinet.