Ja toch nog even over die talkshow die opeens veranderde in een gesprek toen acteur Huub Stapel zich een minuutje lang niet aan het script hield. Daarin zei Cora van Nieuwenhuizen namelijk nog iets opvallends: "Er was sprake van dat het nog drie weken zou duren voordat er een nieuw kabinet zou komen en ik dacht er juist goed aan te doen om te zorgen dat ik een andere baan had en dat je niet lang in het wachtgeld terecht zou komen, want er was echt sprake van op dat moment dat het kabinet bijna klaar was." Tja. Wij zijn natuurlijk geen politiek redacteur Thomas van Groningen, die daar zit vanwege zijn kennis van de politiek. Of presentator Jort Kelder, die daar zit vanwege zijn volstrekte redactionele onafhankelijkheid. Of presentatrice Welmoed Sijtsma, die daar zit omdat mevrouw Van Nieuwenhuizen voor iets anders was uitgenodigd.

Maar we hebben wel een vraag. Waar haalt mevrouw Van Nieuwenhuizen deze totale kolder over een voor haar relevant dossier, namelijk haar eigen ontslag, vandaan? Op 23 juli 2021 schreef ze namelijk al een brief aan premier Rutte dat ze een nieuwe baan had. Op 23 juli waren alle betrokkenen bij de formatie, die op dat moment in de fase 'Mariëtte Hamer is de opvolger van Mariëtte Hamer en niemand wil met niemand' zat, met vakantie en pas op 16 augustus (oftewel drie weken nadat Cora van Nieuwenhuizen haar nieuwe baan had geaccepteerd) kwamen ze terug om te praten over een voorlopig conceptstuk van vvd en D66 waar nog partijen bij moesten worden gezocht.

Zelfs als we geloven dat Van Nieuwenhuizen hier haar daadwerkelijke afscheid bedoelt, oftewel 31 augustus, dan is het nog complete larie om te doen alsof er over drie weken een nieuw kabinet zou komen. Daar was ook toen geen enkele sprake van. Bovendien heeft Van Nieuwenhuizen zich niet aan alle regels gehouden, omdat ze bij het aanvaarden van haar ministerschap een brief heeft ondertekend (zie p. 18) waarin staat: "Voorts onderschrijf ik dat ik bij het aanvaarden van een functie na afloop van mijn ambtsperiode zo dien te handelen dat daarmee niet de schijn wordt gewekt dat ik tijdens mijn ambtsuitoefening onzuiver heb gehandeld, c.q. verkeerd omga met de kennis die ik tijdens die periode heb opgedaan." Maar goed. Nu snel over naar het onderwerp dat in het draaiboek stond hoor. Al dat gedoe over corruptie kunnen we er met al die crises echt niet bij hebben.

Huh? Een kritische vraag? Bij Omroep WNL?