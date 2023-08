Topic TWEE over het SCP-rapport Burgerperspectieven want het is enorm en veel gedoe. Gebleven bij '2. De publieke opinie over de EU in aanloop naar de verkiezingen van het Europees Parlement in 2024'. Allround gevoel van demense bij de EU: het is goed dat we erbij zitten maar ja. En die 'maar ja' slaat dan op 'we snappen er eigenlijk geen reet van en wat doen die lui de hele dag'. Nou dat treft, want Tom Staal ging een keer buurten in het Graaigraaigebouw te Brussel en daar vond-ie tot achter de komma uit wat die duizenden raamambtenaren de hele dag doen: inklokken, dagpremie cashen en weer opfokken. En u zou het misschien niet zeggen als u op zoek bent naar een vakantie in de Volkskrantfolder (vandaag op de voorpagina: een aansporing voor een vervuilende vliegreis naar Thailand) maar klimaat staat *** NIET *** bovenaan de agenda van de burgers. "Duidelijk bovenaan de lijst met thema’s waaraan de EU meer aandacht zou moeten besteden, staan immigratie en asielbeleid (spontaan genoemd door 19%). Op het gebied van immigratie is dit een paraplu- term voor verschillende wensen van mensen. Dit reikt van het beheersen of verminderen van asielmigratie, het eerder terugsturen van veiligelanders of ‘economische’ vluchtelingen naar het land van herkomst, het beter handhaven van de buitengrenzen tot het eerlijker verdelen van vluchtelingen over de EU-lidstaten. Dit thema wordt gevolgd door klimaat (10%) en het versterken van de samenwerking of harmonisatie tussen de EU-lidstaten (9%)." Twee olifanten in de kamer. Bij de ene ben je fascist als je erover praat, bij de andere ben je fascist als je er niet over praat. Bij de ene is het maatschappelijk geaccepteerd om de problemen ontkennen, bij de andere is het maatschappelijk niet geaccepteerd om de problemen te ontkennen. De ene misschien niet zo leuk om over te praten, DE ANDERE HEEL LEUK OM DE HELE TIJD OVER TE PRATEN EN OP ALLE VOORPAGINA'S TE KWAKKEN WANT HET KLIMAAT GAAT ERAAN WAT DOET U ZELF EIGENLIJK BENT U AL DUURZAAM HEBT U AL EEN WARMTEPOMP WAAROM ZEGT OMTZIGT EIGENLIJK NIKS BOSBRANDEN IN GRIEKENLAND GERRIT HIEMSTRA VERLOS ONS GERRIIIIIT

Over migratie gesproken