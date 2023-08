Eerst kwamen ze voor Jan Roos, en we zeiden niets, want het was Jan Roos. Toen kwamen ze voor roken op sportvelden, en we zeiden niets, want we sporten nooit. Toen kwamen ze voor roken in ziekenhuizen, en we zeiden niets, want we zijn niet verzekerd. Toen kwamen ze voor de rookruimtes in horeca, en we zeiden niets, want we worden nooit uitgenodigd. Toen kwamen ze voor de sigarettenautomaten in snackbars en okay toen begon het pijn te doen, maar we zeiden niets, want we waren te druk met shag rollen. Toen kwamen ze voor de verkoop in supermarkten, en we zeiden niets, want de voedselbank is 'dichterbij'.

Maar nu sluit het net zich voor de zevende keer definitief. Jaarlijks komen er namelijk "circa ZEVEN MILJARD" (7.000.000.000) peuken "in de Nederlandse natuur" terecht en dat lijkt ons een onvoorstelbaar hoog aantal maar als "een aantal milieuclubs" dat tegen de krant van Angela de Jong zeggen, wie zijn wij dan. De boete staat nu op €150 euro, maar net als bij roofovervallen, inbraak, identiteitsfraude en staatsondermijnende criminaliteit, is de pakkans en afschrikwekkende werking erg laag en daar moet iets aan gebeuren volgens de politie.

"De politie is het daarmee eens. ,,Onze milieuspecialisten geven aan dat de schade groot is”, zegt Jan Struijs, voorzitter Nederlandse Politie Bond. ,,Het zou goed zijn om daar waar het kan hier tegen op te treden.” Politiebond ANPV vindt dat agenten én boa’s meer moeten handhaven en dat de boete van 150 euro omhoog moet, zoals in andere Europese landen. In België krijgen mensen al volop bekeuringen van 350 euro."

En je vraagt je af hè, waar eindigt dit? Nog even en je mag zeker niet eens meer roken in de dierentuin.