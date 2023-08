We hebben al eerder gezien hoe statiegeld vooral de kas spekt van supermarkten www.geenstijl.nl/search/?keyword=stat... en de stichtingen die het statiegeldsysteem aansturen, zie ook Recycling Network. nl.wikipedia.org/wiki/Recycling_Netwe...

Nu heeft men weer een nieuw doel op het oog. De Mc-Donalds (en overige vreetschuren) troep (ja het voer is ook troep, maar ik bedoel de verpakking).

"Om het overtollige zwerfafval op parkeerplaatsen een halt toe te roepen moet McDonald’s statiegeld gaan rekenen op bakjes en kartonnen verpakkingen van hamburgers. Zeven prominente milieuclubs pleiten hiervoor in gesprek met deze site. Achtergelaten zwerfafval vormt volgens de organisaties een grote bedreiging voor de dieren. ,,Die eten ervan, worden ziek of gaan dood.”

(denk aan die arme diertjes!!)

"Bewustwording is de sleutel, denkt Ingrid Goethart, directeur van Stichting Nederland Schoon. ,,Het op straat gooien van verpakkingen voor eenmalig gebruik is geen recente trend en zien we helaas al jaren. Vele partijen zetten zich in om (zwerf)afval te verminderen”, vertelt ze. Met de campagne ‘Supporter van Schoon’ stimuleert Nederland Schoon het gebruik van herbruikbare verpakkingen. ,,Met als doel om er voor te zorgen dat er minder verpakkingen voor eenmalig gebruik, zoals te zien is in het Dumpert-filmpje, in de natuur belanden.” (Want soepsidie is het panacee tegen elk probleem)

"Het idee van de milieuclubs: alle 263 Nederlandse McDonald’s-filialen uitrusten met een vrolijk statiegeldsysteem - onder leiding van mascotte Ronald McDonald - waarin klanten hun afval zoals hamburgerverpakkingen en frietbakjes kunnen deponeren, in ruil voor een halve euro. ,,Zo houd je het voor de consument leuk, én aantrekkelijk”, zegt Rob Buurman, directeur van Recycling Netwerk, een van de grootste milieuclubs van het land."

Wat vrolijk, leuk en aantrekkelijk! Leuk!!!!

(Weet die klapmongool niet dat Ronald al tijden geleden door Mc-Donalds in de kliko is gedeponeerd wegens enge clown?)

"McDonald’s is blij met de toegenomen aandacht voor zwerfafval en waardeert het dat milieuclubs meedenken om de omgeving rond te restaurants schoon te houden. ,,Het is een sympathiek idee, maar we twijfelen of nog meer statiegeld ons vooruit gaat helpen”, zegt een woordvoerder. Klanten betalen nu al 25 cent toeslag voor de klassieke wegwerpbekers en 1 euro voor een nieuwe, stevige statiegeldbeker. Dat geld krijgen ze terug als ze die weer inleveren."

(Goh, een oplossing)

"Vervuilers opsporen via het laten printen van een kenteken op een kassabon of een verpakking, zoals vroeger nog werd gedaan, zou een andere oplossing kunnen zijn. De politiebonden staan hier niet onwelwillend tegenover. McDonald’s zou echter ‘nooit op eigen initiatief met dit plan komen’."

(Goh, een oplossing)

Wat ik in deze gecoördineerde aanval op zwerfaval vooral lees is meer gratis want niet geïnd statiegeld-geld en uiteraard bakken met soepsidie!

Wel zo fijn voor Robbert, lekker dubbel verdienen als zowel voorzitter alsmede penninmeester.

Voorzitter: Robbert van Duin

Secretaris: Emile van Rinsum-Slauerhof

Penningmeester: Robbert van Duin

Bestuurslid: Bernard Merkx

