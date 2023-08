Beetje kortzichtige post... NL is 350 bij 250km plak grond. Wat daar boven op gebeurd aan weer is echt niet zo interessant En ja deze zomer was in grote delen van (Noord-west) europa te zien.

Toch wereldwijd was het enorm warm. Waren er op diverse plekken extreme weersomstandigheden (tennisballen hagel in Italie, stormen in Scandinavië, Slovenië oa).

Enige wat we kunnen stellen is dat globaal de temperatuur nog stijgt. Dat de frequentie van extreme weersomstandigheden op de wereld toeneemt.

Verder kun je nog afvragen in hoeverre wij daar een hand in hadden (hebben).

Helaas is dit hele onderwerp verkloot door idealistische tegenstanders en voorstanders van klimaatverandering...

Door dat de rampspoedwizards van KNMI etc zooo graag de klimaatverandering-we-gaan-deaud willen neerzetten dan is er natuurlijk ook weer de tegenbeweging die elke keer dat iets in normaal bereik valt weer reden om te stellen dat er niets aan de hand is.

Zo werkt het niet. Na beide kanten niet...