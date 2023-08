Nou nou dat was wat toen Piel van Huilstronk de nieuwbakken trainer van Ajax beschuldigde van duistere dealtjes. Even kijken of er nog wat mensen gevonden zijn om er iets van te vinden. JA HOOR DE EEUWIGE PETER PLASMAN. Er is een beetje media voor een zaak en daar is Peter Plasman weer, de wesp op de limo, de vlieg op de stront. Peter Plasman denkt dat Van Hooijdonk 'een groot probleem' heeft. Nee hoor, denkt mediarechtadvocaat Matthijs Kaaks. "Volgens hem is de strafrechtelijke term ’smaad’ te kort door de bocht zonder achtergrond en kennis van feiten." Rob Jansen vindt dat Pierre 'snel iets op tafel moet gooien'. Willem Vissers schrijft dat Van Hooijdonk wel met bewijs moet komen! Andy van der Meyde noemt Van Hooijdonk 'een rat' en 'een slang'. Ukyol Azkän van het AD is van mening dat de NOS de rel snel moet oplossen. Tom Egbers werd voor minder weggestuurd! Volgens Johan Derksen is Van Hooijdonk 'niet goed bij zijn hoofd'. "De rancune van Pierre van Hooijdonk spat uit zijn oren", schrijft Patrick Delait van De Limburger. IN GODSNAAM WAT ZOU ARJEN FORTUIN ERVAN VINDEN? Arjen Fortuin vindt dat de NOS moet optreden! Sjonge jonge wat een ophef he mensen! Zou Van Hooijdonk vandaag aangeven of hij rectificeert?