'Helaas' niet gezien want we waren te druk met naakt in een glasbak springen maar kennelijk ging het helemaal los bij Studio Voetbal, een soort Zomergasten voor mensen in de kantine die te links zijn voor Vandaag Inside. Er zijn allemaal namen trending op X. Live op de NPO zat Pierre van Hooijdonk de nieuwe trainer van Ajax (Maurice Steijn) te beschuldigen van 'duistere deals', alleen maar omdat de trainer van Ajax ooit niet zo gecharmeerd was van het bloedeigen zoontje van Van Huilstronk. Ondertussen had Rafael van der Vaart vlak voor de uitzending wat baantjes getrokken in een bad chardonnay, of hij had live op televisie een beroerte, dat kan ook. Hij werd door Van Hooijdonk dan ook beticht van 'dronkenschap' of drugsgebruik: "Welke pilletjes heb jij op?" Daarna ging het nog even over de vete tussen Van Hooijdonk en Robin van Persie, als voetballer en mens gezegend met een talent en een grootsheid die Van Hooijdonk een levenlang kinderlijke jaloezie hebben opgeleverd. Gespreksleider Sjoerd van Hansworst bleek eens te meer een golden retriever die al na een minuut met de buik omhoog onder tafel ligt, terwijl die twee 'volwassenen' elkaar als een stel kleuters de tent uit vechten. De een mogelijk dronken, de ander gewoon niet zo slim. Niveautje NPO hoor! Terugkijken kan hierrrr.

DE NOS MOET KEIHARD INGRIJPEN