Iedereen en z'n paarse broek is natuurlijk bezig met de vraag of journalistiek medium NOS nou eindelijk iets gaat vinden van analytici die live op televisie zomaar lasterlijke dingen roepen of dat ze alleen maar druk zijn met het achter de wijven aanzitten (de NOS vond er trouwens al wel iets van: "Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd.") Terwijl journalistiek medium NOS juist hartstikke druk is met het uitzoeken van andere dingen! De complete onderzoeksredactie is immers bezig met de vraag: WORDEN CHOCOPEPERNOTEN EN CHOCOLADELETTERS DUURDER? Het antwoord is: ja, dat worden ze. "Nederland mag dan nog massaal op vakantie zijn, de distributiecentra raken alweer behoorlijk gevuld met verse chocoladeletters en pepernoten. En één ding is wel duidelijk: door de enorme prijsstijgingen van cacao en suiker zal het voor de zoetekauwen slikken worden." Jankend maken we in de kopstelling van de supermarkt lettercombinaties van het onbereikbare zwarte goud. De L, de U, de L!