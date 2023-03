Komt op mij over als een vlucht naar voren. Het stinkt daar binnen de NOS minstens zo hard als buiten de NOS natuurlijk, en het zou mij niet verbazen als het er nog een beetje harder blijkt te stinken dan gemiddeld. Overal daar waar je in zichzelf gekeerde gemeenschappen treft is de kans op misstanden groot, en overal daar waar men zich onbespied waant en de controles minimaal zijn of zelfs afwezig is het een kwestie van de kat op het spek binden.

Maar wat de doorslag geeft is uiteraard de aanwezigheid van een verheven moraal die naar buiten toe opgehouden wordt, als een schild dat niet enkel werkt als een bescherming tegen een al te opdringerige buitenwereld maar ook als een opiaat, als iets dat een roes creëert en ertoe leidt dat de eigen misstappen minder en uiteindelijk helemaal niet meer als overschrijdingen worden waargenomen. Als je dagelijks de moraalridder speelt, ga je in je eigen heiligheid geloven en wordt uiteindelijk alles wat je doet als geheiligd beschouwd. Het zijn dezelfde wandaden, maar ze zijn hernoemd en daarmee tot acceptabel gemaakt. Zie je veel bij sektes, dat sekteleiders zich op grove wijze misdragen, en dat op den duur iedereen door die verwrongen moraal lijkt te zijn aangevreten en dingen doet die men nooit voor mogelijk hield.

Bij die club die zich aanmatigt om ons, argeloze burgers, dagelijks een spiegel voor te houden, stinkt het minstens zo hard.