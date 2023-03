Oké. Serieuze tegel, verkeerd publiek. (maar ik hoop dat ik ongelijk krijg!) Ik heb nooit begrepen waarom de maatschappij anno 2023 nog steeds zo spastisch doet over seks of porno? (dat iedereen zich druk maakt over vrouwenhandel, gedwongen prostitutie, mishandeling, intimidatie, aanranding en verkrachting kan ik overigens helemaal begrijpen hoor!) Een paar volwassenen doen aan neuqseks tegen betaling en verdienen daar wat geld mee. Wat erg! Kijk, als je vrouwelijke (of mannelijke!) collega het vervelend vindt om porno aan te treffen op een beeldscherm, dan kun je natuurlijk ook gewoon zeggen dat je vindt dat je collega even normaal moet doen. Hetzelfde met politici en hun affaires en seksschandalen. Altijd moet er weer iemand aftreden vanwege een geslachtsdeel dat niet in bedwang gehouden kon worden. Doe niet zo spastisch? Iedereen die een beetje volwassen is begrijpt dat mensen, en dan vooral de mannelijke variant, vaker dan niet nogal jeuk heeft aan hun geslachtsdeel, en als er dan een vrouwelijke variant beschikbaar is die dat helemaal niet vervelend vindt dan zie ik niet in waarom iemand daarvoor ontslagen zou moeten worden. Natuurlijk is het niet netjes om je partner te bedriegen, en natuurlijk hebben mensen daar een mening over wanneer zoiets uitkomt, maar dat zo'n iemand dan meteen zijn functie moet neerleggen vind ik echt zwaar overtrokken. 50% van de mannen en vrouwen gaat regelmatig vreemd. Is gewoon zo. Kun je oordelen over vellen tot je een ons weegt, of je kunt je als mens afvragen of het niet gewoon beter voor iedereen zou zijn als wij als samenleving iets minder krampachtig omgingen met het onderwerp seks. Kijk, schijnheilig doen kunnen we allemaal, en dat is de makkelijke weg. Het is iets moeilijker om de waarheid onder ogen te zien, namelijk dat jij niet altijd de enige bent die leuk of aantrekkelijk gevonden wordt door je partner, want niemand is immuun voor jaloezie of de angst om verlaten te worden. Ik weet niet precies waar ik heen wil met deze tegel, alleen maar dat ik niet begrijp waarom mensen al sinds het begin van de geschreven geschiedenis zo ontiegelijk moeilijk lopen doen over de seksuele vrijheid van zowel de man als de vrouw, terwijl iedereen eigenlijk wel weet dat het geen zin heeft om tegen de natuur te vechten. Een beetje porno op een computer. Poe. Echt. Onveilig hoor. Nou. Ik denk: Laat lekker gaan joh. Wie op dit blog heeft nooit porno gekeken? En ben je daarvoor ontslagen? Aan de schandpaal genageld? Schei toch uit. (en als je inmiddels beter weet is dat ook helemaal prima!) Ik snap het gewoon niet. Lekker boeiend wie met wie seks heeft en wie niet. Ja, natuurlijk is het kut voor je als je nooit seks hebt en gefrustreerd bent van hier tot Tokio, en het hele onderwerp je daarom zo stoort. Bel een escort denk ik dan. Kom een keertje flink klaar. Dan heb je dat ook eens meegemaakt. Kun je weer verder met je leven. Moeilijk hoor!