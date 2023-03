Schokkende column (of juist niet) van Marijn de Vries vandaag in NRC. De opvolger van Clarence Seedorf onthult daarin dat ze in een jaar (2016, red.) dat ze voor De Avondetappe (van NOS sport) door Frankrijk reisde wekenlang vieze praatjes van een collega moest aanhoren, daarover klaagde en daarna (in 2017) minder vaak werd uitgenodigd en een Tour later (2018) helemaal niet meer welkom was. Ze klaagde daarover bij de hoofdredactie van NOS Sport (die nu 'gefaseerd terugtreedt') en er gebeurde vervolgens helemaal niets. Tot nu dus, want er is een column waarin geen naam wordt genoemd maar er maar heel weinig kandidaten overblijven, aangezien De Vries over 2017 schrijft: "Stel je voor dat je in dat sfeertje de leuke tv-analist moet zijn. Met de vieze praatjesmaker tegenover je aan tafel." Dan kan het volgens onze analyse van het Beeld En Geluid archief alleen maar Thijs Zonneveld of Danny Nelissen zijn, en aangezien Zonneveld als de bliksem zelf de column heeft gedeeld wijzen er nu heel veel vingers naar het neefje van Jean Nelissen. Maar u moet verder niet speculeren!

Topsfeer topshow

Ook dat nog! Over onveiligheid gesproken...

