Tip: kijk eens over de grens. In België (en Duitsland) zijn de wachttijden tegenwoordig helaas ook wat langer dan een aantal jaren geleden, maar het is nog lang niet zo'n gekkenhuis als bij ons. En de kwaliteit van de zorg is, in ieder geval in België, echt een heel stuk beter. Ik heb zelf jarenlang met allerlei pijnklachten in mijn schouder en arm rond gelopen. In Nederland vermoedde men een probleem met de schouder. Konden niets vinden, uiteindelijk maar eens open gemaakt. Ook niks gevonden. Na een aantal jaar (de pijnklachten werden mondjesmaat erger) eens naar Belgie gegaan. Op een donderdag bij de specialist geweest die al een vermoeden had. Hij stuurde me naar een andere afdeling voor rontgen foto's en een echo. Daarna moest ik direct terug naar de specialist. Bij terugkomst had hij de resultaten al bekeken en gaf hij aan dat daar, zoals hij had verwacht, niets op was te zien en dat ik een MRI scan nodig had. Hij stuurde me weer naar beneden, waar ik me bij een dame moest melden die zich direct begon te verontschuldigen dat ik niet direct onder de MRI kon omdat het ziekenhuis deels naar een nieuwe locatie verhuisd was, maar de MRI nog steeds op de oude locatie stond. Let op; dat was donderdag. Ze vroeg of ik zondag tijd had. Zondag!!?? Ja, dan draait de toko daar dus gewoon door. Op zondag gemeld bij de receptie. Vijf minuten later lag ik met de klitsen onder de MRI. Dezelfde dag nog te horen gekregen dat ik een, inmiddels chronische, hernia had tussen de C6 en C7. Het zal misschien een eind rijden zijn voor je, maar mogelijk toch de moeite waard. Ik heb meerdere goede ervaringen met "Ziekenhuis Oost Limburg" in Genk in ieder geval. Check trouwens wel even goed met je zorgverzekeraar of de onderzoeken/behandelingen vergoed worden door je Nederlandse zorgverzekering. Het meeste wel, maar zou jammer zijn als je er achteraf achter moet komen.