Maar waar zijn we nou in het traject? Hoe kan het dat Timmerfrans al klaar staat, dat de hele campagne al van start is, maar er nog steeds sprake is van statutair twee zelfstandige partijen?

Het is, zoals ik het beleef, nu een soort van Twilight Zone' waarin nog van alles niet duidelijk is, een wereld waarin je zombies rond ziet lopen die niet weten of ze nou rood of groen zijn. Timmerframs is de leider van een bende 'undead', van socialistische saloncommunisten, of communistische salonsocialisten.

Zware Van Nelle past niet bij een kopje cappucino met havermelk, en een keet of kantine is niet hetzelfde als een coffee corner alwaar een barista met knotje in de weer is met schuim.