Henk Krol heeft nog niemand kunnen feliciteren of de shit is al aan bij het Belang van Nono's & Losers. Olaf Ephraim, die eerder al vertrok bij Thierry Baudet toen die de uitgang van het konijnenhol niet meer kon vinden, splitst zich af van Groep Van Haha; omdat hij niet op de lijst zal komen. En nu slaat deze loser wild om zich heen in een bericht waarin hij onder meer verwijst naar het drankrijden van Van Haha (klopt wel), gedoe rond Hans Smolders (gaat ook al weg), de bromance met Huig Plug en totale hypocrisie. Dat is nou het fijne aan verkiezingen: dat we weer eventjes af zijn van deze nikskunnende nakomelingen van Hilbrand Nawijn en een zak patat. Splits maar mooi af Olaf, op weg naar de uitgang, en sleur de rest van "Groep Van Haga" maar lekker mee in je val.