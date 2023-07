Ik heb momenten van ledigheid dat ik wat loop te dagdromen over hoe de wereld een stukje mooier gemaakt zou kunnen worden. Een steeds terugkomend aspect is dan dat politici met verstand van zaken moeten beslissen over zaken die onder hun portefeuille vallen. Zo zou over militaire zaken een (voormalig) militair moeten gaan. Dus niet Juffrouw Jannie, de secretaresse die een een paar jaar geleden hadden, ook niet die troela's die na haar kwamen en al helemaal niet Karin Ookeenkreng.

Iemand die echt in het leger heeft gediend. Liefst iemand die Marinier was of Commando.

En dan zie ik Van Haga. Dan denk ik dat hij met zijn kennis en ervaring een zeer goede aanvulling zou kunnen zijn om alles was de besluitvorming aangaat omtrent militaire zaken en wellicht nog meer, want zo iemand weet van doorpakken.

Alleen denk ik dat heel kort. Deze man doet een serieuze poging om de grootste idioot van de TK te zijn. Daar is heel wat voor nodig met types als Gundogangbang, Complotmarmot en Joris Goedbloed, maar hij komt zeker in de top 5.

Ik ben heel blij dat Van Haga niet meer in het leger zit, want als hij ons land moet verdedigen voel ik mij absoluut niet veilig.