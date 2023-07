PvdA en GroenLinks zijn tot en met volgende week maandag 12.00 uur in de weer met een ledenreferendum over de vraag of de twee partijen met een gezamenlijke lijst en dito programma aan de komende Tweede Kamerverkiezingen mee gaan doen. Het heeft er alle schijn van dat in beide clubs een meerderheid leeft die een dergelijke fusie wel ziet zitten. Maar niet iedereen is enthousiast, één van hen is Simon den Haak. In het verleden topadviseur van PvdA-kanonnen Wouter Bos, Diederik Samsom en Lodewijk Asscher, nu chef communicatie Gasunie en echtgenoot van PvdA Kamerlid Henk Nijboer. Den Haak schrijft vandaag in de courant geen voorstander van de fusie te zijn: "Het is als Heineken versus havermelkcappuccino. Mensen met een tweedehands autootje tegenover mensen met een Tesla." Den Haak ziet kansen voor ziin partij op het gebied van bestaanszekerheid, veiligheid en migratie (!) waar GroenLinks volgens hem vooral kan groeien door 'de kiezers aan zich te binden die klimaat, eiwittransitie en biodiversiteit op één hebben staan'. Na een stembusgang kun je dan nog altijd samenwerken, redeneert de PvdA'er. Het is een echo van de overkant, de Nijmeegse GroenLinks-partijbaron Huub Bellemakers en afgezwaaid fractievoorzitter 020 Femke Roosma schreven vorig jaar ook al iets dergelijks: door juist niét te fuseren sta je samen sterker. Eén en ander is vermoedelijk aan dovemansoren gericht: PvdA-kiezers (84 procent) en die van GroenLinks (89 procent) zijn klaar voor de volgende stap. Pleister op de wonde voor Den Haak: PvdA'ers Ahmed Aboutaleb óf Frans Timmermans moeten lijsttrekker worden, vinden beide kiezersgroepen.