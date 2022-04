Henk Nijboer, het Kamerlid met het eeuwige babyvet op de rode koontjes, wil graag de nieuwe Ploumen van de Arbeid worden. (Zie: lang verhaal. Zijn enige concurrent is Attje Kuiken.) Dat is verder prima natuurlijk, iemand moet de rozenverkoop voortzetten - het maakt toch allemaal niet zo veel meer uit bij de PvdA dus waarom niet deze relatief ervaren Groninger. De partner van Nijboer is Simon den Haak, ze zijn al een jaar of 12 gelukkig getrouwd. Ook dikke prima. Maar omdat het de afgelopen dagen nogal veel over de lelijke lobbycratie in Den Haag is gegaan, willen wij de geachte lezer toch even attent maken op het volgende. De heer Nijboer heeft op dit moment bij de PvdA de portefeuille "gaswinning". Hoop over te doen, zoals u weet. De heer Den Haak, die zelf ook een lang verleden bij de PvdA heeft, onder meer in de campagnes van Wouter Bos (2006) en Didi Samsom (2012), was daarna ook nog woordvoerder van Lodewijk Asscher. Een diep in de partij gedrimmelde insider dus. Wederom: allemaal prima hoor. Wat echter wel een beetje opvalt, is dat hij sinds 2014 ook zijn eigen adviesbureau voor "politieke en media strategie" heeft en in die rol talloze bedrijven heeft ge-uurtjefactuurtje't. En sinds januari 2022 heeft hij een fulltime dienstverband als Manager Corporate Communicatie bij... Staatsbedrijf De Gasunie! Dat is waar Henk in de Kamer dus het woord over voert. Slotvraag, voorzitter. Als de heren thuis allebei over het gas gaan. Wie verzorgt dan bij het gezin Nijboer-Haak thuis de Dutch Ovens?