Spijkers op laag water. En hoe raar is het daar een politicus nota bene, een bepaalde gebeurtenis politiek maakt? Het zou verboden moeten worden. Zullen we alle keren tellen dat een politicus - om maar wat te noemen - een stukje kleine criminaliteit door Finse zeelieden, politiek maakt? Nee, maar dan is deze politicus een held die zegt waarop het staat.

Een ding is me duidelijk geworden. Een bepaald slag volk beoordeelt politici uitsluitend en alleen naar hun standpunt inzake migratie. Wat ze verder uitspoken zeggen of doen is daarna totaal irrelevant.