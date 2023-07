Elke auto kan in brand vliegen, alleen elektrische auto's zijn niet te blussen. Bij een autobrand wordt een e-car standaard 24 uur onder water gedompeld. Pas na 24 uur wordt gekeken of de temperatuur voldoende gedaald is, en anders gaat hij weer terug het water in. In sommige gevallen duurde dat 4, 5 dagen.

Op een schip zonder waterbak en manoeuvreerruimte is dat dus best een probleem.

In parkeergarages onder woningen of flats trouwens ook. Zeker in een multikul-heilstaat waar jaarlijks duizenden auto's in brand worden gestoken. Zelfs nu al, terwijl het nog "vredestijd" is.