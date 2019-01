Zolang het ding stroomloos is als het water erin komt is er nog niets aan de hand.

De échte ellende komt pas als onbenullen het ding na een uurtje voor de kachel aanzetten....

Voor de gelukkigen die een stuk elektronica gescoord hebben daar:

Schroef het hele ding zo ver mogelijk uit elkaar en spoel alle componenten schoon met demiwater of nog beter: zuivere alcohol.

Laat alle delen dan tenminste 24 uur drogen en zet alles weer in elkaar.

Alleen opdrogen helpt niet, het zout maakt allerhande verbindingen op de pirntplaat en het resultaat is een gesmolten rokende puinhoop.

Pas in godesnaam op de komende tijd met goedkope spullen op marktplaats etc... zo'n mazzeltje uit de waddenzee wil je echt niet in je huis hebben staan.