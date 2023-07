Kijk eens wie we daar (niet meer) hebben! David Mendes da Silva, oud-speler van onder meer Sparta, NAC Breda en AZ. Zevenvoudig international voor het Nederlands elftal, zeven jaar spelen voor het gevangeniselftal. Mendes da Snuifje zette namelijk ook na zijn voetbalcarrière de lijnen uit: "De man was betrokken bij handel in cocaïne. (...) Hij kocht op verzoek een ander een corrupte medewerker in de scheepvaart om. Hiermee regelde hij dat de locatie van de container met drugs werd doorgegeven, zodat de cocaïne uit de containers gehaald kon worden. De verdachte zou daar 50.000 euro voor krijgen en de corrupte medewerker zou 100.000 euro ontvangen. In deze zaak was de cocaïne echter al ontdekt door de douane en in beslag genomen. (...) De verdachte heeft ook een periode in cocaïne gehandeld. Hierbij verschilden de hoeveelheden van enkele tot tientallen kilo’s." En wij maar denken dat voetballers altijd zo veel geld verdienen. Hoe is het eigenlijk met kneusje Promes?