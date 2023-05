Een artikel in het Parool van 27 mei, dat het probleem met jongens als Promes aardig weergeeft. Een paar citaten:

Met ‘vaderlijke gesprekken’ waarschuwen twee veteranen van de Amsterdamse recherche jeugdige Ajaxspelers voor de verlokkingen en gevaren van het criminele milieu. Voor sommige jonge spelers is de onderwereld heel dichtbij. ‘Moeilijk om afstand te nemen van jeugdvrienden.’

Wouter Laumans en Paul Vugts 27 mei 2023, 03:00

De in 2018 geliquideerde Amsterdamse crimineel ‘Boeloeloe’, uit De Pijp, was in 2015 al eens op politiebureau Ferdinand Bolstraat ontboden omdat zijn leven gevaar liep. Na het gesprek waarin rechercheurs hem hadden gewaarschuwd, vertrok hij in een sportieve Mercedes. Een leaseauto. Toenmalig rechercheur Arno van Leeuwen trok het kenteken na en zag dat de auto op naam stond van een jeugdspeler van Ajax die ook in De Pijp woonde.

Van Leeuwen zocht contact met de veiligheidscoördinator van Ajax en hoorde dat er al meer problemen waren, waardoor het contract van de speler toch al niet zou worden verlengd.

Hij trok ook maar eens wat andere Mercedessen na die Ajax voor spelers had geleased. In een ervan bleek de zoon van de in 2014 geliquideerde beroepscrimineel Gwenette Martha te rijden. Weer een andere Ajacied had ‘zijn’ huurauto uitgeleend aan een vriend die in de Amsterdamse binnenstad ruzie had gekregen, waarna de auto onder vuur was genomen in Zuidoost. De kogels die vanaf de achterkant waren ingeslagen, waren in de rugleuning van de bestuurdersstoel blijven steken. De chauffeur had geluk gehad. Nu was dat die vriend, maar het had ook die Ajaxspeler kunnen zijn.