Een leuk verhaal:

( Eerder gepost, maar ik heb wat nieuwe ontwikkelingen meegenomen.)

Ongeveer 2,5 jaar geleden werd ik gevraagd om geheel belangeloos in een team van drie mee te denken, en mee te werken aan nestkasten voor steenuilen. Die worden vaak geplunderd door steenmarters.

Kijk dit maar eens: www.youtube.com/watch?v=FJzPh3oRsB8

Er zijn gruwelijker filmpjes, maar die links plaats ik niet.

Eieren of kuikens worden opgevreten, en ook de oudere uilen overleven zo'n bezoekje vaak niet..

Nu ben ik niet per sé een vogelaar, maar ik kan wel goed dingen bedenken en maken. Het idee was een systeem met kleppen, zodat een steenuil wel in en uit kan, en een marter niet.

Bijna nooit wordt een nieuw idee gewaardeerd door oudere leden van de vogelvereniging. Dat bleek nu ook zo, en niet alleen hier. .

Maar één van ons runt een roofvogel opvang, en we konden dus filmpjes maken met uiltjes die bijna uitgezet konden worden.

Ook hadden we een grote fret (niet erg tam) te leen, die bij elke test wist dat er achter de kleppen iets lekkers te halen viel, dus die ging graag flink tekeer. Ook gefilmd. .

Na een aantal keren het ontwerp iets veranderd te hebben, hadden we een kast waar de uil er zó doorheen huppelde, en de fret pisnijdig van werd omdat hij na een minuut of 10 nog niet bij het lekkers kon.

Inmiddels hangen hier in de omgeving al twee jaar zo'n 20-25 van 'onze' nestkasten, met of zonder camera's, en het is een succes. NUL keer inbraak van een steenmarter. Die proberen het wel, maar ze verspillen enkel tijd en moeite, en proberen het daarna meestal niet meer.

Een andere regio heeft ook veel last van steenmarters. De een na de andere nestkast wordt leeggeroofd ( 80%) , en ze houden bijna geen steenuil meer over. Maar ze hebben meer vertrouwen in hun eigen leden, waarvan ééntje de zoveelste variant nestbescherming heeft bedacht waar een marter wel doorheen komt. En, ze denken niet dat hun uilen daar gewend raken aan ons systeem. Daarop bood onze roofvogelman aan om daar uilen uit te zetten, die in de opvang hier, al kennis hebben gemaakt met deze kasten.

Goeie deal, zou je zeggen. Maar nee, die uilen willen ze wel graag, maar onze kasten niet. De voorzitter wil het niet, heb ik begrepen.

Maar dat gaat niet door. De uilen in de opvang hier worden met liefde, deskundigheid en geduld verzorgd tot ze weer uitgezet kunnen worden. We laten onze uilen daar niet opvreten, als ze hier meer kans op succes hebben.