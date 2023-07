En dan zeggen ze dat print dood is

Stichting bijt burgemeester! Nja gisteren dus in Wapse, Drenthe: Wolf bijt herder, agent doodt wolf. Volgens de eerste berichten zat de wolf in een afgeschermd perceel achter de schapen aan. Oftewel: de wolf wist héél goed dat het betreden van dat terrein onder artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht zowel verboden als strafbaar is, zoals hij bijvoorbeeld had kunnen lezen op boete.nu. Maar goed, wij dus even naar de tijdlijn van wolven-amnesty Faunabescherming, en daar lezen toch ook gedegen argumenten die tot denken aan zetten, zoals:



"Dit kan zo niet langer. Loslopende boeren vormen een gevaar voor de natuur. Vraag: hoort de boer hier wel thuis?"

"150.000 mensen worden jaarlijks gebeten door een hond, waarvan 30% kinderen. Dat vinden we héél normaal. Maar als een wolf zichzelf verdedigd en daardoor bijt dan is Nederland te klein. Schiet mij maar lek."

De Faunabescherming zelf: "Levensgevaarlijk zoveel koeien in een klein land als Nederland Boer (32) in stabiele toestand na onverwachte koe-aanval."

"Neen. Boer valt wolf aan, wolf bijt terecht van zich af. Wolf dood."

"Drentse mafklapper wil wolf in het nauw aan zijn hooivork rijgen en wordt gebeten. Een wild zwijn in doodsangst zou precies hetzelfde doen om zich te verdedigen. Moeten nu alle zwijnen ook afgeschoten worden."

Jongens het heeft even geduurd maar Nederlands - een debatcultuur - is TERUG. Op hun website schrijft De Fauna bescherming over hun aangifte: "De Faunabescherming doet aangifte tegen burgemeester Jager van Westerveld en tegen hobbyboer die wolf te lijf ging met hooivork en schep. De Faunabescherming doet aangifte wegens het verstoren, verjagen en doden van de wolf in Wapse, gemeente Westerveld. Uit de nu bekende feiten blijkt dat er geen sprake geweest is van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf." Enorm zin in dit dossier.