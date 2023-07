Hier een verhaal waar ik na 50 jaar nog steeds vreselijk om kan lachen.

Begin jaren 70. We woonden toen met ons gezin in een havenstad in Madagascar, en daar spreekt men Frans. Mijn vader (die zichzelf graag zag als een vlotte, slimme jongen) werkte daar voor Ballast-Nedam, met veel Nederlandse collega's. Hij sprak amper een woord Frans.

Op een dag moest hij ter observatie voor een paar dagen naar het ziekenhuis. Woordenboekje Frans ging ook mee. Hij kwam terecht op een kamertje voor twee personen, waar nog iemand lag.

Twee maal per dag ging mijn moeder even op bezoek, met één van de kinderen.

Hij voelde zich wel goed, maar ergerde zich helemaal kapot aan die vent in dat andere bed. Die man sprak schijnbaar enkel Frans, en praatte de godganse dag door tegen mijn vader, ook als die probeerde een boekje te lezen om de man te ontwijken, wat natuurlijk niet lukte.

Vaders vond dat, zachtjes uitgedrukt, bijzonder ongemakkelijk. Hij verstond er zeer weinig van, en met veel zwoegen en zweten, en met het woordenboekje, kon hij iets terug zeggen, terwijl die andere man al 12 zinnen verder was.

Mijn vader sprak graag over zijn werk, en vooral over zichzelf, maar dat ging dus helemaal niet. Als er al sprake was van een soort gesprek, dan was dat een éénrichtingswoordenbrei, en in het Frans. De hele dag.

Dat ging zo een dag of twee door, en de totale ergernis was inmiddels van vaders verwilderde gezicht af te lezen.

Hij was elke keer blij als mijn moeder er even was, zodat hij hardop kon klagen over zijn gezelschap, Mijn vader deed dat dan ook driftig, en met de nodige krachtige woorden.

D'r was toch niemand in de buurt die hem kon verstaan. Dacht-ie.

Hoe het gegaan is weet ik niet precies, maar plotseling bleek die andere man een Nederlandse zeeman te zijn, die uitstekend Frans sprak, en daar toevallig ook lag. Hij had zich kostelijk geamuseerd door mijn vader een paar dagen op een vreselijke manier in de maling te nemen. Ook dat geklaag tegen mijn moeder had hij met groot plezier aangehoord.

Het heeft, denk ik, wel een half jaar geduurd voor mijn vader er ook een beetje om kon lachen. Als een boer met kiespijn.