Okee wat is hier aan de hand jongens. Dit KAN niet. Die volslagen domboquiz van Johnny de Mol - op Jan Versteegh na de minst getalenteerde van de televisie - kent een verdubbeling van de kijkcijfers. Van bijna niemand naar 738.000. Zomaar in de kijkcijfertop. Een slechtscorend slecht programma blijkt een week later plots een goedscorend slecht programma te zijn. En dat kan dus niet. Onmogelijk. Hier zijn mensen bedreigd door John de Mol. "Luister Consuela, als jij op zaterdagavond niet naar Sjonnie kijkt, bel ik Ziggo en zeg ik je pluspakket op." Mensen zijn onder druk gezet. SKO is omgekocht. De Mol sr. heeft een van z'n paarden onthoofd en de kop in het bed van de kijkcijferbaas gegooid. 'Snelheidslimiet overschreden' op Twitter was codetaal van Elon Musk om SBS6 te gaan kijken. Half Nederland is in slaap gevallen voor de televisie en toen schakelde de tv automatisch door naar 6. Johnny de Mol belde al z'n exen op. "BLAUW OOG OF NIET JE GAAT MAAR KIJKEN!" Zoiets. WAT IS HIER GEBEURD MENSEN.