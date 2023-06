Oooooo echt die quizverkaveling van het Nederlandse televisielandschap. Nu weer die quiz van de net niet veroordeelde Pipo de Mol, eerst lekker wijven neuqen op reis, dan hi hi ha ha kinderen met down en nu gaan we maar quizzen. De Nederlandse televisie is een verzamelbak van poep, of van poep van eergisteren. Als er in Rusland een staatsgreep aan de gang is kijk je op de Nederlandse televisie naar Pawn Stars, seizoen 5, aflevering 9. En die vermaledijde quizzen. Het is zo'n teken van creatieve armoede, die slome quizzen de hele tijd. Als de stroom ideeën om mensen op te sluiten in hokken, uit te knijpen of te lachen om ellende uit de kop van John de Mol weer even is opgedroogd gooien we er maar weer een quiz uit. Het is óf reizen naar verre landen alwaar Diederik Gommers naar het gat van Emma Wortelgroninger kan koekeloeren óf een quiz waarin allemaal debielen het opnemen tegen andere debielen. We hebben die quiz van Johnny de Mol niet eens gezien, zo stom is het. Een zomerse studio, kandidaten boven een zwembad, tien quizvragen en zes gigantische ballen. Twee gigantische ballen in de broek van Johnny de Mol ja, en een boel rot in het brein van de bedenker. De Ballenquiz van Sjakie, 385.000 kijkers, zes ballen, nul reten. BOEEEE.