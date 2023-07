Eerst de filosofische vraag even uit de weg ruimen: kan een kabinet dat nooit had mogen bestaan en vanaf dag 1 in crisis was, eigenlijk wel vallen? Mag u zelf over nadenken terwijl wij wat kleinigheidjes op een rijtje zetten

Mark Rutte is al 62372 jaar de vleesgeworden Nee Hoor Niks Aan De Hand-zegger in iedere crisis, leugen of vastgelopen dossier, maar nu staat ie ineens zelf met de MinPresidentiële middelvinger te zwaaien naar zijn eigen coalitieclubgenoten. WAAROM?

Nou. Rutte wil dat Ruben Brekelmans eindelijk een keer serieus genomen wordt (voor tassendrager Sophietje is dat te laat), want die staat al maanden als enige het vvd-alineaatje over asiel te roepen: minder minder minder. En (niet) geheel toevallig komt deze dreigen-met-een-breuk heel kort nadat Lientje "schijtziek" begon te worden van de asieldiscussie en een flinke linkerhand uitstak naar Eric van der Burg: ze is vóór de dwangwet, mits er een melkquotum migrantenquotum op geplakt wordt: 15.000 en geen stoelslaper méér.

Dat maakt dat Rutte nu het regeerakkoord omhoog kan houden en de middelvinger houdt bij de alinea waarin staat 'instroom beperken', met een dreigende blik naar CU en D66. Het CDA doet sowieso mee met Mark (Woppert kan geen kant op). Maar wat doen Bikker en Kaag? Mirjam is te nieuw en onbekend bij de kiezer, kan zij als kersverse partijleider de partij tot oppositie reduceren en daarmee een definitieve breuk met het Segersverleden riskeren? (Nee.) En D66, die doen sinds de PS-verkiezingen alleen nog in Utrecht mee in de provincies plus: als het kabinet valt, is Kaag pleite naar het IMF of WHO of Wereldbank of de Gazastrook of wat dan ook, en zit de zieltogende magnietpartij met een leiderschapscrisis. Of denkt iemand dat Jan Paternotte een electorale kar kan trekken? (Nee.)

Het lijkt er op dat Rutte laat zien dat hij keus heeft (vvd + BBB + CDA of zo), dat hij niet wil afwachten of Timmerfrans de PvdA/GL-kar komt trekken want dat wordt een zware dobber én hij callt de bluf van een kleingristelijke en een peilkrimpende coalitiepartner, in een tijd dat niemand verkiezingen wil 'want Oekraïne'. Daarnaast: Heel Nederland Wil Minder Minder Minder migranten. En tenslotte: is een demissionaire zomer drie keer zo hard werken voor het kabinet alsdan een normaal verkansiereces. Stijlloze voorspelling, derhalve, is dat die kabinetscrisis van een kabinet dat al sinds de verkiezingen in crisis is, er niet komt. Jammer jongens. Maar we blijven hoop houden op een goede slechte afloop, dat wel!

Tegen Frenkse maakt ie best een kènsche, maar als Vier nu Valt, is Frans niet op tijd in Den Haag voor die strijd.

