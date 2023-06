Wat als Frans Timmermans bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen de lijst van PvdA-GroenLinks aanvoert? VVD-leider Mark Rutte proeft de gedachte even op de tong. "Dan ga ik nog een keer op voor het lijsttrekkerschap!" Een prominente VVD’er vertelt het verhaal met smaak over de scène die zich enkele maanden geleden zou hebben voltrokken. "Het is wel Mark Rutte ten voete uit", zegt een ingewijde. "Het is wel de comebackkid", stelt een ander liberaal Kamerlid. "Ik ben ervan overtuigd dat Mark voor zijn vijfde kabinet gaat", merkt een volgend VVD-Kamerlid op. "Wie moet het anders doen?", zegt een vierde VVD-Kamerlid.

Pleur ons maar van een brug maar DIT zijn dus opties voor Nederland, met het CDA verdwenen en het duo snotmuil van D66 finaal door het plafond gezakt. 1. De vijfde term van chef Leugen & Bedrog, iedereen is 'm spuugzat, het begint dictatoriale trekjes te krijgen en hij zit er alleen nog omdat de rest te debiel is om te functioneren. We krijgen 'm maar niet weg, als kauwgom onder je schoen. 2. Klimaatpaus Timmerfrans, de man die nog net iets hautainer is dan een gekonfijte kers op een onbetaalbare taart. Frans Timmermans is de hoofdletter F in het woord onhebbelijkheid en er zít niet eens een F in onhebbelijkheid. Een kabinet-Timmerfrans I is een kabinet repressie, regressie, verbod, gebod, regeltjes, vingertjes, gezeik en gedoe en daar hebben we zó totaal geen zin in.

Maar ja, u MOET kiezen.

MOEILIJKE POLL Met het mes op de keel Kabinet-Rutte V

Kabinet-Timmerfrans I



Poll is Verlopen.