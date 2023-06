Klinkt sympathiek en bekt zeker beter dan wat pak ‘m beet van Hage en de slempers van Forum hierover te berde brengen, maar toch gaat er iets mis hier dan wel wekt van der Plas de indruk ernst van de zaak toch niet helemaal te zien. Niemand ziet graag mensen teruggeduwd en verdrinken, dat staat eenvoudigweg niet ter discussie en moet je ook niet oproepen.

Probleem is we in nl van doen hebben met hele grote , en wassende, aantallen ‘vluchtelingen’ die in lijn met actuele beleid ter zake ‘kansrijk’ zijn en dus in aanmerking komen voor verblijf, en dan direct voor maar liefst 5 jaar, wat in de praktijk in nagenoeg alle gevallen neerkomt op ‘onbepaalde tijd’. Na 5 jr is er bovendien direct aanspraak op naturalisatie (NL) waar in (lett.) 100 % van de gevallen gebruik van wordt gemaakt.

Er zijn sterke aanwijzingen dat pull factoren in NL - naast eerder genoemde factoren het (zeer) reële vooruitzicht van permanent verblijf voor jou en je familie in één van de meest welvarende landden ter wereld, je kinderen hier kunnen laten opgroeien onder mogelijkheden en omstandigheden waar je eerder alleen maar van kon dromen etc. - die maken dat mensen uit landen als Syrië ( nb toenemend ook Syriërs die al jaren in Turkije, Libanon en Jordanië verblijven ) Afghanistan , Eritrea e.d. hun toevlucht naar juist tot NL zoeken. Er zijn kortom aanwijzingen dat concrete mogelijkheden voor emigratie in belangrijke mate, in ieder geval mede-, bepalend zijn als ‘vluchtmotief’.

De aantallen mensen uit die landen met emigratiewens naar hier is enorm. De toestroom van juist deze groepen naar NL is dus groot en zal bij ongewijzigd beleid alleen maar groeien. De gelet op de ernst van de problematiek zo snel mogelijk door te voeren maatregelen dienen in belangrijke mate gericht te zijn op ontmoediging. Dat is heel wel mogelijk binnen de huidige verdragen etc. Het betreft hier zelden daadwerkelijk vervolgden. Toekennen van verblijf heeft in overgrote deel van de gevallen van doen met de , vooralsnog, als (te) ‘onveilig’ geachte situatie in land van herkomst. Alleen al het invoeren van een in eerste instantie tijdelijke status van 1 jaar waarna opnieuw beoordelen stand van zaken etc zal, en al heel snel, leiden tot een significante afname van de instroom ..