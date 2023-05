GeenStijl Café Mega Mix 159 Playlist:



1. De Vopo's - Nuclear War (1983) - @Graaisnaaiert

2. Niil' - Insomnia (2012) - @Milton_Styx

3. Lakeside - Fantastic Voyage (1980) - @Hetkanverkeren

4. The Offspring - Dirty Magic (1992) - @letopuwzaak

5. Dropkick Murphys - Shipping Out To Boston (2005) - @Kapitein Sjaak Mus

6. Toto - Africa (1982) - @Après toi

7. Joe Bonamassa -Self Inflicted Wounds (2019) - @pegaje

8. Fugazi - Blueprint (1990) - @Computer_says_no

9. Amyl and The Sniffers - Guided By Angels (2022) - @bitterpete

10. Green Day - American Idiot (2004) - @Reebensteeltje

11. Amanda Lear - Follow Me (1978) - @J.Cash

12. Die Toten Hosen - Wir Sind Bereit (1982) - @Bohse Koempelz

13. Jesus And The Gospelfuckers - Amsterdam (1982) - @P-Unit

14. Reel Big Fish - Beer (1995) - @BakkerHenk

15. Leon Bridges & Khruangbin - Texas Sun - @Robert Haynes

16. Pussycat - Mississippi (1975) - @Bad - Casey (voor @Milton_Styx & @TheOne48)

17. Nick Straker Band - A Walk In The Park (1979) - @Phantomas

18. Colter Wall - Sleeping on the Blacktop (2015) - @groenepixelporno

19. The War on Drugs - Under the Pressure (2015) - @snapal

20. Shirley Jones - You'll Never Walk Alone (1956) - @Jos Tiebent



Bonustrack: Nick Cave and Warren Ellis - Push the Sky Away (2019) - @chicago river