8 beledigingen, zonder onderbouwing natuurlijk, in je 10 regeltjes, dat is 80% van je zinnen met nergens bewezen scheldpartijen. Blijkbaar heb je geen argumenten ten aanzien van de inbreng van Wilders in de TK.

Die 2% komt ook weer eens uit de lucht vallen en mocht dat kloppen, dan verzuim je te melden dat asielzoekers een zeer klein onderdeel zijn van alle mensen die dit jaar in Nederland wonen en verblijven. Bij 70.000 asielzoekers heb je het dus over 0,4% van de aanwezigen. Dan ben je het zeker wel met mij eens dat asielzoekers dus 5 keer zo vaak zich schuldig maken aan misdaad dan de gehele groep, nu aanwezig in het land. Dan mag je nog eens rekening houden dat veel misdaden niet geregistreerd worden want de luitjes worden opgehaald en linea recta gedumpt bij het AZC.

Ik ken enkele voormalige asielzoekers en ik ken 2 mensen die er gewerkt hebben, ook zelf kwam ik vanwege werk nog wel eens in een AZC, overigens nu niet meer. De toestand komt overeen, is vaak nog ernstiger dan wat we geregeld via media nu horen van de bewoners van dorpen waar ze een centrum voor hoogstaande linkse idealen hebben gekregen. Er heerst een terreur voor de meestal grote meerderheid aan moslims. Er wordt op racistische manier gesproken en gehandeld tav de westerse samenlevingen. Daar mag je vragen over stellen, dat doet een volksvertegenwoordiger als Wilders wel en wordt hij in de steek gelaten door de partijvertegenwoordigers van de coalitie en hun PvdGroen vriendjes en de deurwachter van 66.