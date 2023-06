Ik neem het die mensen wel degelijk kwalijk. Word er vorige week zo een Tunesiër in Ter Apel geïnterviewd, Waarom ben je hier naartoe gekomen? Nou ja, in Tunesïe moet ik veel te hard werken en hier krijg je veel meer geld.

En wat wil je hier dan verder?

Een Nederlandse vrouw, Nederlandse vrouwen zijn mooi. En dan moet ze moslim worden, want moslim religie is goed.

Heel Nederland moet uiteindelijk een moslim land worden, want dat is een heel goede religie.

Waarom denk je dat het hier (nog) zoveel beter is dan in je eigen land? Precies! Dat is die fantastische religie. Maar het geeft mooi weer wat heel veel mensen al lang weten, ze komen alleen maar massaal voor gratis geld en om ons te 'bekeren'.