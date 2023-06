Nou ja, die EU asieldeal, en die asieldeal die Rutte, Meloni, en Vd Leyen gesloten 'lijken' te hebben met de machthebber van Tunesië ('lijken', want we moeten nog maar afwachten hoe eea in de praktijk gaat uitpakken; die deal van Nederland met Marokko is ook niet om over naar huis te schrijven), is in ieder geval in zoverre positief dat er eindelijk, na vele jaren, iets begint te 'bewegen' op het front van de niet aflatende massa-immigratie. Maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren.

Bijzonder zuur zijn de druiven weer voor de Gutmenschen; zo'n Han vd Horst die de deal niet alleen 'schaamteloos maar ook dom' noemt, en een Peter Breedveld met een zelfs voor zijn doen extreem van haat druipende column op dat kansloze websitetje van hem: ''Alle mensen zijn klootzakken, maar Nederlanders wentelen en koesteren zich in hun klootzakkerigheid'' oid. Lees de meurende drek er zelf maar op na.

Andere do-gooders geven dan tandenknarsend en schoorvoetend toe dat ''het EU akkoord migratie moet worden toegejuicht, maar er is meer nodig''. Lees het Volkskrant commentaard van Carlijne Vos vandaag, die toch weer op de proppen komt met haar eeuwige 'vergrijzing' en dat immigratie een probaat middel tegen de vergrijzing is:

"Zolang arbeidsmigranten - waar een groot deel van de Europese landbouw op drijft - niet legaal mogen binnenkomen, zullen zij het met een smokkelaar proberen. Ze weten immers dat er volop (illegaal) werk is in het vergrijsde Europa.''

Ik heb jaren geleden dacht ik wel eens gelezen dat er in Spanje jaarlijks 'seizoenarbeiders' vanuit Noord-Afrika overkomen om in de landbouw te werken, en daarna teruggaan. Ik snap niet goed hoe dat kan, maar misschien heb ik eea verkeerd begrepen, of kan iemand me het uitleggen. Verder heb ik geen idee in hoeverre de landbouw in een land als Frankrijk afhankelijk is van illegale arbeid door lieden van buiten de EU. Daar zou ik dan graag eens cijfers van willen zien. In Nederland evenwel is dat te verwaarlozen. Het meeste is geautomatiseerd en gemechaniseerd, en voor de rest wordt de ongeschoolde arbeid op het land en in de kassen allang gedaan door MOE-landers.

''De EU zal haareenzijdige focus op de verdediging van 'Fort Europa' moeten verleggen en met realiteitszin naar de situatie in herkomstlanden moeten kijken, om dan te bedenken hoe ze met al haar arbeidstekorten wél met migratie wil omgaan.''

We hebben derdewereldlanders die niks kunnen, althans niet iets waaraan in een hightech kennis- en diensteneconomie behoefte is, niet nodig. Die kunnen we missen als kiespijn. We hebben ze niet nodig om tekorten - in de zorg, in het onderwijs, in de horeca, etc - op te vullen, en we hebben ze niet nodig voor onze vergrijzing.

Maar Koekoek Eenzang Carlijne Vos blijft maar proberen haar onzin aan de man te brengen. De laatste jaren toen ik nog in het onderwijs werkte, zeiden we dan wel eens tegen elkaar: ''Ze heeft niet zo'n groot begrijpertje''.