Terwijl u in de zon bakt, de worstjes op de bbq draait, de koude biertjes ontdopt en uw voeten in een opblaasbadje dompelt is onze niet weg te krijgen leider uit het Torentje vandaag in Tunesië om samen met de Italiaanse premier Meloni en EC-voorzitter Von der Leyen een migrantendeal te sluiten. We gaven in 2016 al een paar miljard euro aan Turkije om de migratie in te dammen en nu gaan we hetzelfde trucje bij Tunesië uithalen. Niet dat die deal met Turkije zo'n succes was (onze nationale instroomcijfers zijn tenslotte onverminderd hoog, red.), maar de wanhoop begint toe te slaan. Rutte voelt de groeiende druk van zijn eigen vvd om eindelijk iets aan die belachelijke importcijfers te doen en meer en meer leiders van andere EU-lidstaten voelen de onvrede in eigen land toenemen als het gaat om het migratiebeleid. En als EU-leiders zich onder druk gezet voelen en geen direct oplossing zien, proberen ze het probleem vaak te pletten met een grote zak geld. Dat weet de Tunesische president Kais Saied ook, dus die kondigde al aan dat hij geen zin heeft om grenswachter van de EU te spelen, zodat hij dadelijk meer geld kan vragen om grenswacht van de EU te spelen. Die Tunesië-deal gaat er ongetwijfeld komen, de grote vraag is hoe groot de cheque wordt die Rutte & Co daarvoor namens ons moeten uitschrijven.

"Hier. Alvast 2 euro."

"Wolla. Ik wiel 1000 goudstaven. Zo groot."

"Joellie betalen. Bedhaankt."