De stikstof is tijdelijk neder gedaald, tijd om het over échte crises te hebben in het EenVandaag Opiniepanel. Zoals de Ongebreidelde Instroom van de BV Rutte & Co. Geen idee hoe sturend de vraagstelling geweest is om tot deze verrassende bevindingen te komen, maar ineens wil heel Nederland vvd-leider Mark aan zijn congresbelofte houden, dat premier Rutte de asielinstroom omlaag gaat brengen. Letterlijk de enige kiezers die nog in meerderheid exotische trommelaars en gespierde speerwerpers uit Takkie-Takkie-land in de etalage van hun wereldwinkel willen, zijn de kortpittige moestuinmoekes van GroenLinks. De achterban van alle andere partijen - Consulants66 en en GristenSamaritanen incluis - vindt het MOOI GEWEEST. Bovenstaande tweet van een linkse hardliner komt behoorlijk binnen bij ons, met zijn gure en kille "het komt nu wel heel dichtbij"-retoriek, inzake Eigen Kindertjes die geen huis meer kunnen vinden. De tijd van hele volkswijken omvolken en daarna de OG Buurtbewoners voor rotte vis uitmaken omdat ze van Ome Joop naar Blonde Geert overliepen, is kennelijk voorbij.

Maar ja, niemand denkt dat Schrödingers Kabinet het nog eens kan worden over de asielaanpak - waaronder bijna alle kiezers van de coalitiepartijen. Met een gezellig bitterballenfestival van de vvd voor de deur, kan het grote blaamschamen dus beginnen. Dat wordt weer een boel intimiderende retoriek, online en elders, maar verwacht voorlopig geen oplossing. En waar we 'voorlopig' zeiden, bedoelen we: nooit.

