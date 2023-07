Ok, het zullen wel paarlen voor de de zwijnen zijn op dit tijdstip, maar toch. Ik heb er nog eens over nagedacht, ik denk nog steeds dat het vrijdag met een sisser zal aflopen, maar hierbij de laatste poging om het gedrag van de VVD te duiden voor ik definitief aan het bier ga. Het meest waarschijnlijk is dat de VVD erop gokt dat de andere coalitiepartners nieuwe verkiezingen ook niet zien zitten en daarom maar door de bocht gaan en dat er vrijdag een akkoord is. Maar ze nemen toch het risico dat een of meer partners de bluf 'callen' (om een pokerterm te gebruiken) en zeggen laat maar vallen dan. Is de VVD dan ook bereid om door te zetten?

Ik zie twee redenen waarom de VVD dan ook daadwerkelijk het kabinet zou laten vallen:

1. Als ze het laten vallen op immigratie hebben ze daar misschien garen bij te spinnen. De voornaamste concurrent op rechts is BBB. Die concurreerde vooral op milieu (stikstof) en hebben onlangs laten zien dat ze niet heel scherp zijn op immigratie. Als dat het thema wordt dan hebben ze wellicht van die partij niet veel te duchten. Bovendien zijn de andere concurrenten op dat thema niet echt op oorlogssterkte. De PVV oogt flets en hebben al een aantal verkiezingen op rij verloren. JA21 heeft nog niet veel de spotlight op zich weten te vestigen en het FvD heeft zich voorgoed aan de wappies gecommitteerd en ze steunen bovendien Rusland in de oorlog, dus die zijn uitgespeeld.

2. Timing. Als ze nu zouden breken zouden er in het najaar verkiezingen zijn. Dat verstoort de fusieplannen van PvdA en Groenlinks, die zullen dan haast moeten maken met alle kans op ongelukken. Ook het plan om eventueel Timmersmans lijstrekker te maken wordt dan gefrustreerd, die is voorlopig nog in de Europese Commissie bezig met zijn klimaatplannen. En dan is er nog de wildcard Omtzigt: vervroegde verkiezingen zouden ook voor hem een streep door de rekening betekenen mocht hij voor zichzelf willen beginnen (wat ik niet geloof, maar toch).

Enfin, ik geloof nog steeds niet dat het vrijdag gaat gebeuren, maar dit is hoever ik kom.