Een week of anderhalve week nadat Dilan het officieel/wettelijk heeft gemaakt - een verbod op zichtbare symbolen van levensovertuigingen bij de politie; ALLE levensovertuigingen - blijkt dat de Gutmenschen (en de moslims) weer heel slechte verliezers zijn: overal lees je artikelen - in de krant, bij de Joop, kennelijk op Twitter van deze Elatik - die het besluit 'betreuren' of wegzetten als 'discriminatie'.

Vandaag in de Volkskrant weer een groot artikel van de onder-voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, ene Jan-Peter Loof. Dan ben je toch niet echt dom, mag je hopen, waarschijnlijk juridisch goed onderlegd, en zo. Toch maakt ook hij een mal onderscheid tussen ''neutraal optreden'' en ''neutraal gekleed gaan''.

Hebben dit soort lieden dan werkelijk helemaal niets begrepen van het westerse basisprincipe ''Scheiding van Kerk en Staat?'' Of vinden ze dat maar een principe van lik-mijn-reet? Als je in dienst van de overheid bent, of je nou bij het stadsdeelkantoor achter de balie zit, of op straat in het politie-uniform loopt, je gaat dan geen 'vlag' van je persoonlijke levensovertuiging of wat jij verder heel belangrijk vindt in het gezicht van de 'client' zwaaien. Want die client heeft wellicht een hele andere levensovertuiging. Eea staat het streven naar 'diversiteit' totaal niet in de weg: als Glenn - met roots in Suriname - of Fatima - met roots in een islamitisch land - bij de politie willen komen werken en ze blijken daar geschikt voor, dan zijn ze welkom. Maar ze trekken wel dat uniform aan, en niets anders, en ook geen rare toevoegingen.

''De minister stelt dat de kledingregeling niet bedoeld is om te discrimineren. Maar in de praktijk treft een verbod op het dragen van religieuze kleding of symbolen vooral vrouwen die de hoofddoek als een religieuze plicht zien''

schrijft Jan-Peter Loof. Ja, dat haal je de koekoek! Er is toch ook maar weer één geloof dat dit wil doordrammen? Andere geloven begrijpen dat principe van scheiding van kerk en staat veel beter. Die begrijpen dat je je geloof niet overal te pas en te onpas aan iedereen probeert op te dringen, die kunnen onderscheid maken tussen de verschillende rollen die ze in het leven vervullen. Moslims kunnen dat niet en ''wij'' moeten ons daaraan maar conformeren, terwijl zij het uiteindelijk weer zien als een kleine overwinning van de islam op de ongelovigen.

Zoals ik gisteren in het stamcafé al schreef: indien het werkelijk zo is dat moslima's die hoofddoek uit eigen, vrije wil dragen, dan is het een kleine moeite om die hoofddoek af te doen voor de tijd dat ze in functie zijn. Zit hun dienst erop, en kleden ze zich weer om als 'burger', dan doen ze hun hoofddoek maar weer op. Wat is daar nou ingewikkeld aan? Tenminste, als het hun eigen, vrije keus is dan natuurlijk.