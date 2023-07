Goedenavond allen,

Voor zij die werken in ieder geval niet.

En voor zij die lang hebben gewerkt en door pech zijn afgekeurd, ook niet.

Maar wat hier met 10 duizenden per jaar binnenkomt bestaat dat wel.

Ik heb zelf dan geen kinderen, dus ik betaal voor alles en iedereen, vind ik opzich niet erg.

Waarom niet ?!

Omdat er ook mensen zijn die gewoon hard werken voor zeer weinig loon of voor zij die door pech nagenoeg of helemaal niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Dat u in zo`n luxueuze positie bevindt, dat geldt voor vele mensen niet.

Dus nogmaals, ja, ik betaal daar graag belasting voor om deze mensen ook hun kinderen op een nette manier voor de dag te kunnen laten komen en dat zij ook later een kans hebben om door te kunnen studeren.

Want anders zijn we weer terug bij af.

Dat de welgestelden alleen maar kunnen doorleren, dat moeten we niet willen.

Maar waar ik het niet voor over heb, profiteurs en opvreters die geen zak voor onze maatschappij willen betekenen. "

Kastelein, een nummertje en een rondje namens mij.

Vreemd, ik mis mijn Moeder heel erg vandaag, want van deze Dame heb ik zulks meegekregen en daar ben ik Mam dankbaar voor, gewoon elkaar proberen te helpen, daar is helemaal niks mis mee.

Pink Floyd - Wish You Were Here.

Proost.... Lezeres ;))