Bètastudies hebben al veel alfastudies overbodig gemaakt en dat wordt alleen maar meer.

Moet bij gezegd worden dat lang niet iedereen een bètastudie aan kan. Dan krijg je vanzelf van die idiote vakken als vrijetijdskunde etc. Ook studies als rechten zullen steeds minder gaan betekenen (kwestie van goed algoritme).

Voor de grap eens The War on Normal People lezen, van Andrew Yang,

www.bol.com/nl/nl/f/the-war-on-normal...

Staat ook genoeg gelul in (basisinkomen e.d.), maar toch.

"The shift toward automation is about to create a tsunami of unemployment. Not in the distant future--now. One recent estimate predicts 13 million American workers will lose their jobs within the next seven years-jobs that won't be replaced."