Er is weer een of andere brandbrief verstuurd. Dit keer is tjoeke tjoeke tuuut tuuuuut de NS boos en in paniek want er worden te veel conducteurs op hun muil getimmerd. Dat is ook helemaal niet leuk, maar dat was in pak 'm beet 2014 ook al niet leuk. En in 2015 ging het ook al over bewapenen want toen was het ook niet leuk. En nu is het 2023 en is er weer / nog steeds 'daadkracht' nodig om 'de zorgelijke trend van agressie-incidenten te keren' want het is nog stééds niet leuk. En weet u hoe groot de kans is op verandering? Even groot als de kans op een zitplaats in de spits, want straks komt Dilan Dinges-Hysterius weer een kijkje nemen, dan zegt ze een paar keer 'oeeeee wat erg', dan gaan alle tachtig lagen middelmanagers heel hard nadenken en vergaderen, dan gaan er weer wat stemmen op om conducteurs te bewapenen (nee, niet doen), dan gaat het weer even over onderbezetting en druk bij de (spoorweg)politie en dan krijgen we als glijmiddel een of andere suffe Sire-campagne dat de conducteur ook maar een mens van fluit en bloed is, aangezien geweld tegen NS-medewerkers de schuld is of zou zijn van 'maatschappelijke problemen'. En als Achmed vervolgens de conducteur in z'n nek tuft, zit-ie na vijf minuten weer in de trein naar huis, met een gratis kaartje (die kocht-ie toch al niet) en een roze koek als bonus.