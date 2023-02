Het komt door "de verharding in de maatschappij". Da's een tautologie, een redenering die helemaal niets verklaart. Wat Koolmees zegt is dat de verharding veroorzaakt wordt door de verharding, dus hij verklaart niets, hij beschrijft enkel.

Maar pas op, er zit wel een beweging in die tautologische uitspraak, een beweging van algemeen naar specifiek. Hij zegt namelijk dat de verharding binnen de NS veroorzaakt wordt door de verharding in zijn algemeenheid, dus dat er éérst verharding in de maatschappij ontstond, en dat pas daarna die verharding zich uitbreidde naar de NS. Het Kwaad kwam van buiten en vergiftigde de NS die zich tot dan toe van geen kwaad bewust was.

Dat is de eigen verantwoordelijkheid proberen weg te schuiven, dat is pogen om te suggereren dat de NS in niets enige blaam treft, dat de NS is overvallen voor een van buiten naar haar toe rollende tsunami van verharding.

Steek de hand in eigen boezem, Wouter. De maatschappij, dat zijn wij, en de NS is intrinsiek onderdeel van die maatschappij. De verharding kwam niet van buiten naar de NS toe, want de NS was, zoals wij allen, altijd al onderdeel van die verhardende maatschappij. Als we op dit moment precies zouden weten hoe die verharding zich heeft ontwikkeld, dan zouden we de bijdrage die de NS daaraan heeft geleverd óók netjes in kaart hebben gebracht en beter weten wat we moeten doen om die verharding, op alle fronten dus ook bij de NS, tegen te gaan.

Doe je best, Wouter, probeer te begrijpen hoe de NS als onderdeel van de maatschappij zijn rol speelt en wellicht neem je dan nog een verstandige beslissing.