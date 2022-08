Het is zo stuitend dat dat mens er echt meent goed aan te doen om die column te schrijven zoals ze 'm schrijft en ons op het hart te drukken dat het maar beter is om 'rekkelijk' te zijn dan 'precies' als het om regels gaat zoals die rond de stiltecoupé. Maar dat is dus de rekkelijkheid van haar zelf, precies die rekkelijkheid en niet die van een ander die weer net iets rekkelijker is dan zij: "... en omdat er naast ons een lawaaiig gezin komt zitten, gaan we naar de stiltecoupé, eersteklas. We lezen de krant op onze telefoon en soms zeggen we wat tegen elkaar, zachtjes." Dat lawaaiige gezin hield zich aan de regels maar was toch te lawaaierig voor mevrouw en voor haar dus, dus verkasten ze naar een plek waar het zeer waarschijnlijk stiller zou zijn, waar het gegarandeerd stiller zou zijn, want stiltecoupé, want regels. Dus, de rekkelijke dames nemen plaats in een stiltecoupé omdat ze de herrie in een normale coupé-zonder-regels-inzake-het-herrie-maken ontvluchten, en gaan daar vervolgens zitten praten, zacht vinden ze zelf, maar ze praten wel. Dat is dus de rekkelijkheid zoals die door henzelf wordt gedefinieerd, nee ter plaatse wordt geconstrueerd. Een beetje rekkelijk, niet al te erg rekkelijk, en zeker niet zo rekkelijk dan een ander zich daaraan mag storen. Doet die ander dat toch, dan bewijst die persoon daarmee dat-ie niet rekkelijk is, dat-ie niet deugt, dat-ie een Pietje Precies is, een eng persoon.

Ziet zij dan niet, ziet haar zus dan niet dat die zo geroemde rekkelijkheid nou juist ten grondslag ligt aan de herrie die dat lawaaiige gezin maakt en, in het verlengde daarvan, aan een sfeer in de trein die ertoe leidt dat conducteurs in het gezicht worden gespuugd en dat ze op bepaalde trajecten dus maar niet meer controleren? Nee, dat ziet zij niet, want ze ervaart haar rekkelijkheid als billijk, als juist als precies goed, als aanbevelingswaardig, als de norm en ziet het gedrag van de ander niet als meer of minder rekkelijk, maar als fout.

"Als iedereen zou zijn zoals ik, dan was er geen lawaai en had je ook niet van die enge preciezen. Dan was de wereld mooi."