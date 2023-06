Moet je denken aan een simpel glas

Jezus rookte hasj noch sigaret

Jezus ging altijd op tijd naar bed

Jezus spoot zich niet met hard drugs vol

Jezus ging bij het eten uit zijn bol

Van dat ene glaasje rode wijn

Zou ook jij niet zo verstandig zijn?

Jezus had genoeg aan wijn

Daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn

En dat behoeft geen grande cru te zijn

Jezus zou ook nu tevreden zijn

Met een wijntje zonder flauwekul

Zoals Jezus dronk in het Wijnjaar Nul

Als je weten wil wie Jezus was

Denk dan aan een blanco giropas

Jezus had geen bank of credit kaart

Want zijn woord was al miljoenen waard

Jezus reed niet in een auto rond

Had geen motor onder zijne kont

Dat zou trouwens onverantwoord zijn

Want 's avonds dronk hij liters tafelwijn

Daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn

En dat behoeft geen grande cru te zijn

Jezus zou ook nu tevreden zijn

Met een wijntje zonder flauwekul

Zoals Jezus dronk in het Wijnjaar Nul

En dan brak ie daar alleen een lekker stukkie droog brood bij, zo!