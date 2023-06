Als de rijken der aarde niet tot ongekende dieptes afdalen, proberen ze wel tot nieuwe hoogtes te stijgen. Nu het diepzeeduiken niet zo'n succes blijkt, kunnen de miljardairs zich weer richten op het ruimtereizen. Met vandaag Virgin Galactic die zijn eerste commerciële ruimtetrip uitvoert. De miljardairs met te veel vrije tijd moeten nog even wachten, want de kaartjes voor de eerste vlucht zijn opgekocht door de Italiaanse luchtmacht die enkele medewerkers de ruimte in stuurt voor experimenten. Pas later deze zomer gaan de eerste echte toeristen op pad. Zoals u misschien nog weet van de eerdere vlucht met excentrieke eigenaar Richard Branson doet Virgin het net iets anders dan de rest. In plaats van die Jeff Bezos-fallus die vanaf de grond wordt geschoten hangt het ruimteschip van Virgin eerst onder een speciaal daarvoor ontworpen vliegtuig. Op veertien kilometer hoogte koppelt de VSS Unity af en klimt vervolgens door naar zo'n 88 kilometer voor een stukje gewichtloosheid. Dat is onder de Kármánlijn, waardoor concurrenten weer claimen dat het officieel geen ruimtebezoek is, maar daar staat tegenover dat deze reis veel meer voelt als een echte vlucht in plaats van een lancering. De besturing vindt niet plaats met een Logitech-controller en voor vertrek worden hier wel alle bouten volledig aangedraaid, dus ze zijn bij voorbaat al beter bezig dan OceanGate. Mocht het toch nog mis gaan, weten we mede dankzij bovenstaande livestream in ieder geval direct wat er is gebeurd. Op naar de sterren!

Zo werkt dat dus

Ook leuk als bedrijfsuitje