Welkom bij deel één van miljardairs in space. Vandaag met de excentrieke Sir Richard Branson die de eerste toeristen de ruimte in schiet. Dus niet als ballast op een NASA-missie, maar als losse toeristische trip. De 70-jarige Branson heeft er vertrouwen in, want hij zit zelf aan boord. Dus als het fout gaat kunnen zijn erfgenamen een dikke plus verwachten op hun bankrekening. Virgin Galactic pakt het anders aan dan de rest, dus geen raket vanaf de grond, maar een vliegtuigje onder de vleugels van een groter vliegtuig. De grote broer brengt het ruimtevaartuig naar 14 kilometer hoogte, waar het ontkoppelt en zelf de reis naar een hoogte van 88 kilometer afmaakt. Daar ervaren de passagiers even gewichtloosheid voordat de trip terug naar aarde wordt ingezet. De reis duurt slechts 90 minuten en is binnenkort voor iedereen mogelijk. Nou ja, iedereen met de benodigde 250.000 dollar voor een kaartje en dan staat u alsnog achteraan in de rij van zo'n 600 mensen die al een ticket hebben gekocht. U moet er iets voor over hebben om deze aardse puinzooi te verlaten.

Stephen Colbert-loos alternatief

Jeff Bezos vindt dat Branson vals speelt

Blik op de dure zitplaatsen